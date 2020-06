Spettacoli e pandemia: la battaglia di un dj ciociaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescenzo Ruscito, in arte dj Cresh, protesta per il lungo stop imposto a causa del lockdown al settore dei spettacoli.Una vera battaglia per la sua categoria finita all’attenzione del programma "Dritto e Rovescio" di Retequattro è ripresa anche da Blob su Raitre.La settimana scorsa il popolare dj Cresh era intervenuto alla trasmissione condotta da Paolo Del Debbio dj Cresh per raccontare la grande difficoltà che si trova a vivere in questo momento in cui la pandemia Covid-19 ha portato al blocco di tutte le attività.“I cantanti, i gruppi musicali, hanno vissuto un periodo di grande difficoltà. Personalmente ho perso venti serate, come me ci sono decine di artisti che lamentano perdite. Occorrono risposte serie e concrete per il nostro settore”.Assieme a dj Cresh nella trasmissione di Del Debbio sono intervenute anche le “ziette”. Tre anziane (Sandrina, Vincenzina e Maria) che si esibiscono nei video, come voci, del dj.L’esibizione del dj ciociaro è stata ripresa, qualche giorno dopo, anche dal noto programma di Rai Tre Blob. L’appello per lo sblocco totale delle feste e delle serata d’intrattenimento è arrivato forte e chiaro.