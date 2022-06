Spettacolare incidente a Ceccano: coinvolte tre auto, conducenti illesi per miracolo

Ieri sera, sabato 5 giugno, intorno alle 23.30, ennesimo incidente stradale lungo via Gaeta a Ceccano, in direzione di Castro dei Volsci. Sono state coinvolte tre auto e sarebbe potuta andare molto peggio. I giovani conducenti di una Peugeot station wagon e un'Audi A3, entrambi in fase di sorpasso nei confronti di una Renault Clio guidata da un altro ultratrentenne, hanno perso il controllo dei veicoli. La Peugeot è finita contromano dopo aver sradicato la rete di recinzione del terreno antistante alla chiesa della Madonna delle Grazie. L'Audi, invece, ha urtato la Clio. Sul posto anche un'ambulanza poi fortunatamente ripartita vuota. Al vaglio della Polizia municipale il potenziale eccesso di velocità. I tre ragazzi, nel corso dei rilievi, sono apparsi lucidi.