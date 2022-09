Lunedì 19 Settembre 2022, 07:15

Sperona l'auto della polizia e tenta di seminare gli agenti in una folle fuga, ma viene arrestato dopo un lungo inseguimento. Ancora nei guai Diego Moscato, carrozziere di 27 anni di Ceccano. Soltanto un mese fa, il giovane si era reso protagonista di un episodio analogo. Sabato scorso ci ha riprovato.

Mentre stava percorrendo una strada nella parte alta del capoluogo ciociaro, il ceccanese non si è fermato all'alt della polizia. Il giovane, arrestato ad agosto, era stato rimesso in libertà con l'obbligo di firma con un foglio di via obbligatorio che gli impediva di stare a Frosinone. Ecco perché, quando i poliziotti che lo avevano riconosciuto gli hanno intimato l'alt, il giovane invece di fermarsi ha pigiato ancora di più l'acceleratore dando vita ad un inseguimento. Sapeva che avendo trasgredito al provvedimento sarebbe stato arrestato.

La folle corsa è durata oltre 35 minuti. Quando la pattuglia si è avvicinata alla sua auto, il 27enne ha cominciato a speronare la loro vettura nel tentativo di mandarla fuori strada. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a mantenere il controllo dell'auto ed hanno continuato ad inseguire il fuggitivo. Per tutto il tempo il carrozziere ha continuato ad avere una guida spericolata mettendo a rischio anche l'incolumità delle altre automobilisti che in quel momento stavano percorrendo la strada provinciale che conduce alla città fabraterna, luogo di residenza del carrozziere. La folle corsa è terminata alle porte di Ceccano dove il 27enne non senza opporre resistenza è stato bloccato e arrestato.

Soltanto un mese fa un episodio analogo. Fermato dai carabinieri a bordo di un furgone tra via Bellini e Corso Francia a Frosinone, era sceso dal mezzo e invece di mostrare i suoi documenti prima aveva scaraventato i militari a terra e poi si era dato alla fuga. Dopo un inseguimento durato esattamente cinquantuno minuti, durante il quale aveva imboccato alcune vie contromano ad alta velocità e invadendo la corsia opposta, l'uomo era stato arrestato.

Questa mattina accompagnato dal suo legale di fiducia, l'avvocato Giampiero Vellucci, Moscato dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per essere giudicato con il rito direttissimo.