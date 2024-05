Lunedì 27 Maggio 2024, 06:00

Ferisce il convivente colpendolo alla tempia con un tacco a spillo, cinquantenne residente nel capoluogo ciociaro denunciata per lesioni. Il deprecabile episodio si è verificato tra le mura domestiche di un’abitazione nella parte bassa della città . La vittima, un muratore di 60 anni è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa della profonda ferita causata da un tacco 12. Dalle prime informazioni raccolte sembra che a scatenare tutta quella violenza nella donna fosse stato un rimprovero del compagno che l'aveva accusata di aver speso troppi soldi in un mese. E lui che non naviga certo nell'oro, e che ogni mattina si alza alle 5 per recarsi a lavorare in un cantiere, l'avrebbe esortata ad essere più parsimoniosa.

La donna, però, che aveva già avuto una esperienza matrimoniale conclusasi con una separazione, non voleva più essere giudicata per quello che faceva. E seppure aveva fatto qualche acquisto di troppo se lo era guadagnato svolgendo i lavori domestici di casa e facendogli trovare sempre il piatto pronto in tavola, non appena rientrava dal lavoro. Giustificazioni che però l'uomo non aveva assolutamente accettato. Tant'è che aveva minacciato di chiudere i cordoni della borsa. Sarebbe stata proprio quella affermazione a fare scatenare la rabbia nella cinquantenne che si è sfilata una scarpa dal piede ed ha colpito alla tempia il compagno con il tacco appuntito. Da qui la denuncia per il reato di lesioni che il muratore ha presentato nei confronti di quella che oggi è diventata la sua ex compagna. Dopo quell'episodio, infatti, l'uomo non ha voluto più proseguire la relazione e ha deciso di mettere alla porta la convivente.

