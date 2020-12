L'UDIENZA

Tentato omicidio e porto abusivo da arma da fuoco. Questo il reato per il quale Julian Maloku un albanese di 37 anni è comparso ieri davanti al giudice per le udienze preliminari. Gli avvocati Riccardo Masecchia e Giampiero Vellucci, difensori dell'indagato, hanno chiesto il rito abbreviato. L'udienza è stata fissata per il prossimo 15 gennaio.

I fatti risalgono al 10 dicembre dello scorso anno. Sulla Monti Lepini, nei pressi del chiosco il Paninaro, Maloku si era ritrovato a discutere con un connazionale per la spartizione del controllo della prostituzione nel territorio. Maloku si era risentito perché l'altro voleva espandere il giro nella zona ASI dove esercitava la fidanzata. Tra i due sono volati insulti e minacce. All'improvviso però il Maloku, dopo aver atteso che il connazionale entrasse nella sua auto, ha impugnato una pistola rubata qualche giorno prima in un'abitazione a Ceccano, e l'ha colpito in piena fronte. Albion Bazovski, il ferito, a causa delle gravi condizioni, è stato trasportato in eliambulanza presso un centro attrezzato della capitale. L'aggressore, dopo aver contattato i suoi legali, si è subito costituito.

Maloku si è sempre difeso sostenendo che non c'era stata da parte sua la volontà di sparare e che durante la colluttazione era partito il colpo di pistola. La sua intenzione era soltanto quella di far capire al suo connazionale che non lo temeva. Quel colpo dunque era partito accidentalmente.

L'ALTRA INCHIESTA

L'albanese ferito, dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ha lottato per giorni tra la vita e la morte. Fortunatamente è riuscito a superare la fase critica ed a salvarsi. Ma in quei giorni di degenza anche dal letto dell'ospedale, tramite la sua compagna che era diventata ormai il suo factotum, ha continuato a gestire il giro di prostituzione sull'Asse attrezzato. L'uomo impartiva gli ordini e la fidanzata che in quel periodo deteneva anche gli incassi di quella attività illecita, faceva in modo che i componenti della banda obbedissero. L'organizzazione perè stata smantellata dalla squadra Mobile in una successiva operazione portata a termine nei mesi scorsi.



