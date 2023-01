Spari ad Alatri, gli amici di Willy: «La morte del nostro amico non ha insegnato nulla»

I fatti drammatici di Alatri hanno toccato profondamente la comunità di Paliano. Gli amici di Willy Monteiro Duarte, ucciso dal branco a soli 21 anni, stanno rivivendo lo stesso finale tragico toccato in sorte al giovane di origine capoveridana. «Sono scosso, senza parole - afferma Marco Romagnoli, uno dei ragazzi che era con Willy quella notte - Quello che è accaduto ad Alatri appare inverosimile come la scena di un film, surreale, incomprensibile. Non riesco a capacitarmene. La storia di Willy a tanta gente non ha insegnato nulla, è questa l’unica spiegazione che riesco a dare per il ripetersi di fatti tanto gravi. Non è normale in qualsiasi realtà ma ancor più in una dimensione come quella dei paesi che un ragazzo possa perdere la vita con un colpo di pistola».

«E' pauroso, è triste, è agghiacciante, è assurdo: la morte di Willy non ha insegnato nulla. Una persona si alza e decide di uccidere un'altra persona, come è successo a Emanuele Morganti, al nostro Willy e adesso al povero Thomas» si rammarica Lorenzo Franchini, uno degli amici più cari di Willy, al quale la morte di Thomas ha ricordato quello che è accaduto al suo amico: «E' sconvolgente come si possa porre fine alla vita di un essere umano in un attimo» ha commentato il sangue sparso dal 18enne di Alatri.