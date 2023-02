Alatri, fiori e ricordi sul luogo dove hanno sparato a Thomas

Mazzi di fiori, un pacchetto di sigarette e un accendino come se fosse ancora lì, su quelle scale dove trascorreva il tempo con gli amici, biglietti. Gli amici di Thomas Bricca che questa mattina, 1 febbraio, avevano affisso uno striscione invitandolo a non mollare, arrivano in lacrime nei pressi di largo Cittadini. Non c'è stato nulla da fare per il ragazzo e ora è il momento del lutto. E dei ricordi: «Il tuo cuore ha smesso di battere, ma i nostri batteranno anche per te»

Anche il sindaco di Alatri ha espresso il suo cordoglio.