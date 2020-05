Spara al nipote per liti di confine, anziano di Torrice arrestato per tentato omicidio

Spara al nipote e lo ferisce, arrestato per tentato omicidio un uomo di 77 anni. L'episodio è avvenuto ieri a Torrice, in via Tufare. Tra i due pare non corresse buon sangue per questioni di confine. Quindi quando l'aziano ha visto il nipote, di 57 anni, arare il campo vicino alla sua proprietà, non ci ha pensato due volte, ha preso il fucile, regolarmente detenuto, e gli ha esploso contro un colpo ferendolo gravemente ad un braccio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver prestato i primi soccorsi al ferito, hanno arrestato il 77enne e sequestrato fucile e munizioni. Il ferito è stato elitrasportato in un ospedale del "San Camillo" di Roma in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

