Il calcio a porte chiuse ai tempi del Coronavirus è un'altra cosa, forse un altro sport. Niente tifosi, niente cori, nessuno dei classici rituali pre e post partita. Pochi addetti ai lavori presenti e tutti ben distanti tra loro. Ieri lo stadio era forse il luogo più sicuro al mondo, sicuramente più di un qualsiasi supermercato o galleria cittadina.Le gradinate vuote, benché multicolori, fanno tristezza. Il sentire dagli spalti le urla ed i richiami dei giocatori in campo, che mai si sentirebbero così nitidi in condizioni di normalità, danno l'effetto di assistere ad una partita di calcetto tra amici.La stranezza del calcio ai tempi del Coronavirus inizia con l'avvicinamento allo stadio. Niente traffico, parcheggi vuoti, nemmeno gli odori caratteristici dei paninari vicino lo stadio e dei capannelli di tifosi che fanno tanto rituale pre-partita. Pochi a dire il vero i tifosi radunatisi nei pressi dello Stirpe. La prima sorpresa nell'avvicinarsi allo stadio è il sentire i canti dei tifosi venire dall'interno. Cosa accade? I supporter canarini hanno forzato il cordone di protezione e sono entrati lo stesso sugli spalti? Niente di ciò naturalmente. Solo la registrazione dei tipici cori dei tifosi diffusa dall'impianto fonico del Benito Stirpe. Una sensazione di normalità che finisce presto, perché entrando si nota subito che dietro quei cori c'è il nulla.I giornalisti all'ingresso vengono sottoposti ad un veloce check-up con misurazione della temperatura corporea e la sottoscrizione di ben due autodichiarazioni con le quali ognuno attesta di aver attivato le misure di controllo e prevenzione necessarie a ridurre il rischio di contagio.Si sale in tribuna stampa che questa volta è meno affollata del solito e gli operatori dell'informazione sono molto meno della quarantina accreditabili, tutti ben distanti tra di loro.All'ingresso dei giocatori in campo c'è la diffusione da parte dello speaker delle formazioni a beneficio dei pochi intimi presenti, ma non la classica stretta di mano nel cerimoniale di ingresso in campo e presentazione delle squadre, come previsto dalla circolare della Lega. Stretta di mano che ci sarà invece a fine gara, nonostante la stessa circolare precisava che il saluto a fine partita potrà essere evitato. Subito dopo il primo goal degli ospiti, sotto la curva nord si sente il coro di alcuni tifosi usciti dal vicino bar per incitare con vivavoce i giocatori sul terreno di gioco. Un incitamento durato non moltissimo e servito purtroppo ancora meno. Facile il deflusso delle poche decine di presenti al termine della gara. Unico input l'obbligo di prendere l'ascensore uno alla volta e poi via, dribblando i podisti che per un sabato si sono riappropriati dell'anello di viale Olimpia.