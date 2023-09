Spaccio di stupefacenti, tre arresti della Polizia a Cassino

Ennesimo colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti: tre arresti a Cassino. Gli uomini del Commissariato della Città Martire, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e la Squadra Cinofili di Nettuno, con i rinforzi di Stradale e Polfer, hanno fatto scattare le manette ai polsi di due giovani extracomunitari, incensurati ed in attesa di permesso di soggiorno ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione di Polizia Giudiziaria ha portato all'arresto anche di un terzo giovane ed al sequestro di ulteriori kg 2.500 di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre ad altre banconote in contanti.

I primi sequestri sono scattati nella casa dei due extracomunitari arrestati in flagranza di reato.

Nella disponibilità di uno dei soggetti, all'interno della camera da letto, sono stati rinvenuti: cinque involucri di cellophane trasparente per circa 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, usato per la pesa della sostanza ed una somma di denaro corrispondente ad oltre 5.000 euro, presumibilmente provento dell'illecita attività di spaccio. Anche la seconda perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: occultati all'interno di una intercapedine ricavata in una parete sono state rinvenute altre sostanze stupefacenti. Il risultato conseguito dalla Polizia di Stato è l’ennesima riprova dell’intensificata attività disposta dal Questore Condello, anche con i servizi straordinari di controllo del territorio, nella prevenzione e contrasto delle attività delinquenziali.