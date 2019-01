Alle prime luci dell’alba, in questa Provincia e a Torino, ha avuto inizio un’operazione congiunta del Comando Provinciale Carabinieri e della Questura di Frosinone che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un sodalizio criminale composto da 5 persone (4 italiani ed un albanese) ritenuti responsabili di concorso tra loro di “traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina e hascisc”, posto in essere nell’hinterland ciociaro ed in particolare nel cassinate.



Nella fase delle indagini sono state già tratte in arresto, in flagranza di reato, 11 soggetti e sottoposti a sequestro circa 12 kg di Cocaina e 40 Kg di hascisc. Ultimo aggiornamento: 10:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA