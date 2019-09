© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccata al negozio di elettronica Expert di Piedimonte San Germano: portati via oggetti per 8mila euro di valore. L’assalto all’attività commerciale che si trova lungo la via Casilina c’è stato all’alba di ieri. Una banda di almeno quattro persone, utilizzando un furgone come testa d’ariete, ha sfondato la vetrata d’ingresso e portato via computer. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cassino.Poco prima delle 4 i malviventi sono arrivati a Piedimonte San Germano con un furgoncino e almeno altri due mezzi, tra cui una Bmw di grossa cilindrata. Si sono posizionati a una decina di metri dall’ingresso e, utilizzando il furgoncino come testa d’ariete, hanno sfondato la vetrata d’ingresso. L’azione successiva è stata fulminea. E’ scattato l’allarme. Ma i malviventi sono riusciti comunque a caricare sulla Bmw computer e altri oggetti. Poi sono scappati. In pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri.C’è stata la segnalazione via radio anche alle pattuglie della Compagnie limitrofe e in tutte le maggiori vie di comunicazioni del Cassinate sono stati posizionati posti di controllo. Ma i malviventi sono riusciti a farla franca.