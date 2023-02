Mercoledì 22 Febbraio 2023, 09:45



Il Comune di Ceccano mette fine alla sosta selvaggia in piazza Municipio, almeno fino a nuovo provvedimento. Non si potrà più parcheggiare a qualsivoglia orario nella storica piazzetta di Palazzo Antonelli. Se sarà necessario, stando all'ordinanza dirigenziale, si procederà anche alla rimozione forzata dei veicoli trovati oltre i vasi di delimitazione. L'accesso sarà consentito soltanto ai mezzi di soccorso e ai carri funebri, visto che oltre l'arco si arriva fino alla chiesa di San Giovanni Battista. Al contempo, invece, diventa permanente la sosta breve (trenta minuti) da tempo consentita in via sperimentale lungo i vasi e la sede della Pro loco. Da anni, invece, tanti continuavano a parcheggiare a ridosso del palazzo municipale e dell'altrettanto storica fontana. Contro gli "invasori" non si era mai fatto alcunché. Ora l'annosa questione «non è più sostenibile» anche a detta dell'amministrazione comunale. Non lo è più per due principali motivi. L'accesso indiscriminato nella piazzetta, innanzitutto, «sta creando non pochi problemi con potenziali situazioni di pericolo per gli utenti della strada ed in particolare per i numerosi pedoni che giornalmente la percorrono, per recarsi al Comune, alla vicina chiesa di San Giovanni e al centro storico». La situazione generale, inoltre, «non permette la conservazione dell'integrità della piazza - si motiva poi - con conseguenti e continui interventi di manutenzione».

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Caligiore, intende dunque «ridare dignità alla piazza storica su cui affaccia il palazzo comunale». L'Ufficio tecnico, a questo punto, provvederà all'installazione della segnaletica stradale. Sarà contestualmente dato il via alla ribattezzata "operazione dignità", iniziata indirettamente a gennaio con il temporaneo divieto di sosta per la realizzazione di un videomapping sulla facciata del Comune. Alla Polizia municipale spetterà il compito di sanzionare i trasgressori, sinora graziati dal Comune. «Continua l'impegno dell'amministrazione Caligiore nel porre in essere azioni che mettano fine al parcheggio selvaggio - così da Palazzo Antonelli -. Crea problemi alla circolazione oltre che di sicurezza, e si inscrive in quel progetto di città che tanto sta a cuore al sindaco ed è teso a valorizzare Ceccano, rendendola attrattiva e al passo con altre città anche dal punto di vista del decoro».