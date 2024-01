Mercoledì 3 Gennaio 2024, 07:36

Parcheggio selvaggio, nessun rispetto neanche per i disabili: il Comune di Cassino chiude il 2023 con un elevato numero di multe. Fioccano i verbali per infrazioni al Codice della strada che sono il doppio rispetto al Consuntivo del 2022.

A dare i numeri è stata l'assessore alla Municipale Monica Capitanio nel corso della conferenza stampa di fine anno. La fotografia è impietosa: i verbali elevati nel 2023 sono stati 20.531, sommando sia le multe comminate dalla polizia locale che quelle redatte dagli ausiliari del traffico. Risultano essere ben 10.264 in più rispetto all'annualità 2022, significa cioè un raddoppio delle contravvenzioni: se nel 2022 la media è stata di 28 multe al giorno, nell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, si supera la media giornaliera di 56 multe ogni giorno: un verbale ogni 2 ore, tutti i giorni, per l'intero anno.

A rendere la cifra ancora più clamorosa è il paragone con il recente passato: nel 2020, l'anno dell'avvento del Covid e del lockdown, si erano registrate appena 347 sanzioni riscosse e "solo" 12.300 euro nelle casse del Comune. Nel 2021, dove non ci sono stati lunghi periodi di lockdown e il Comune era già dotato di nuovi vigili con le assunzioni che erano partite proprio a gennaio, erano state elevate 3.600 sanzioni, cioè, il 75% in meno di del Consuntivo 2023 Più multe, significa anche maggiori risorse per le casse dell'Ente: nel 2022 i verbali redatti dai vigili urbani e dagli ausiliari del traffico hanno permesso di far entrare 280.000 euro nelle casse dell'ente: il 50% di questa cifra ha dato ossigeno alle casse dissestate dell'Ente. Il restante 50%, così come prevede la legge, è stato essere reinvestito, anzitutto per il rifacimento delle strade.Nel 2023 le sanzioni hanno permesso al Comune di incassare oltre mezzo milione di euro, una cifra non banale e che permetterà all'Ente di investire in sicurezza nel corso di quest'anno.Non solo sicurezza stradale, ma anche videosorveglianza. Nell'anno appena trascorso sono state 70 le telecamere installate, l'obiettivo, nel corso del 2024, è quello di arrivare ad oltre cento. «Questo numero così alto di verbali è stato possibile grazie all'inserimento di nuovo personale nella polizia locale, abbiamo avuto possibilità di fare più controlli. Sono però molto contenta del fatto che da febbraio del 2023 - quando io mi sono insediata - e fino alla fine dell'anno, il numero di sanzioni è andato man mano diminuendo. Segno, questo, che i cittadini hanno avvertito i maggiori controlli e il fenomeno della sosta selvaggia è andato diminuendo. Tuttavia - spiega l'assessore alla Municipale Monica Capitanio - ancora persiste una brutta abitudine da parte di molti automobilisti, e cioè quella di sostare sui posti riservati ai diversamente abili: in tal senso sono stati molti i verbali elevati dagli agenti». I vigili urbani sono stati poi impegnati anche nel controllo del territorio per l'abbandono indiscriminato di rifiuti: «Abbiamo acquistato quattro nuove foto trappole, ma ancora non bastano, così come non sono sufficienti le 70 telecamere in città per la videosorveglianza. Tuttavia sono già molte di più rispetto al passato, quando molte erano non funzionanti. Adesso ci siamo dotati di una nostra rete, e presto incrementeremo anche la videosorveglianza, sia in centro che nelle periferie» spiega ancora la delegata del sindaco alla polizia locale e alla sicurezza. Nel corso del 2024, un aiuto in tal senso ci sarà anche dal punto delle risorse umane: nei prossimi mesi è infatti previsto un ulteriore scorrimento della graduatoria per assumere altri nuovi agenti della polizia locale.