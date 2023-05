Giovedì 18 Maggio 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 10:27

LA CONVENZIONE

Sosta selvaggia dappertutto: fioccano multe anche all'ospedale. Gli agenti della Municipale di Cassino ormai da giorni sono impegnati nel controllo della città. Oltre alle arterie principali del centro, ieri mattina i vigili urbani sono stati impegnati anche all'ospedale Santa Scolastica di Cassino dove il fenomeno della sosta selvaggia è sempre più frequente. Alcune auto, addirittura, rischiavano di ostacolare la salita delle ambulanze verso il Pronto Soccorso; altre lasciate in sosta lungo via San Pasquale, altre ancora nei posti riservati ai pazienti che devono fare particolari terapie. Tanti automobilisti hanno continuato a parcheggiare in divieto di sosta intralciando anche le ambulanze, dal momento che non c'è mai stato il controllo dei vigili. «Siamo noi a dover fare le multe, ma c'è bisogno di un atto di intenti con l'azienda ospedaliera che ci autorizza in tal senso perché ad oggi quell'area interna è come un parcheggio di un centro commerciale, ovvero privata, ragion per cui ogni multa che noi andremo a fare sarebbe impugnata in quanto non c'è questa sorta di convenzione» lamentava lo scorso anno l'ex comandante Pasquale Pugliese quando venivano lamentato i disagi relativi alla sosta selvaggia.La neo assessora Monica Capitanio ha annunciato che presto sarà fatta la convenzione, intanto ieri mattina i vigili urbani hanno fatto fioccare decine e decine di multe in poco più di un'ora nelle aree dinanzi l'ospedale ma di pertinenza comunale. Sono centinaia i verbali stilati ogni giorno da aprile ad oggi in città, oltre duemila negli ultimi due mesi.«La gente per strada mi ferma e mi dice che prima i vigili non erano mai in strada, molti invece mi ringraziano perché stiamo riportando l'ordine in città» spiega l'assessora Capitanio, che poi evidenzia: «Le maggiori infrazioni riscontrate sono quelle relative ai parcheggi in divieto di sosta o in prossimità delle curve e finanche sui marciapiedi. Attraverso il lavoro certosino e ciclico delle pattuglie operanti su strada si è potuta garantire una vigilanza che ha permesso di esercitare un'attività preventiva legata alle infrazioni stradali e, laddove necessaria, la conseguente repressione di condotte contrastanti il Codice della Strada». Raid di multe anche lungo il centralissimo Corso della Repubblica dove in alcuni casi sono stati occupati anche gli stalli riservati ai disabili. Tante le sanzioni anche agli automobilisti che, incuranti della corsia ciclabile, hanno lasciato la macchina in sosta lungo il percorso dedicato alle due ruote.Un'azione sanzionatoria che non trova però il favore della cittadinanza, alcuni invitano pubblicamente il sindaco a "fermare" la severità degli agenti: «Vorrei chiedere al Sig. Sindaco e alla sua amministrazione se questa aggressività nell'elevare multe ai cittadini da parte dei vigili urbani potesse quanto meno rallentare. Questa mattina fuori città mi sono sentito dire a Cassino non vengo più perché non ci sono parcheggi ed i vigili sono sempre in agguato. Bella pubblicità!».