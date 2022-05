Mercoledì 4 Maggio 2022, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09:13

Nuova ondata di multe ieri mattina a Cassino. Dopo alcuni giorni in cui i controlli degli agenti della polizia locale avevano dato una tregua, tra le vie del centro è tornato il fenomeno della sosta selvaggia con macchine parcheggiate sui marciapiedi, sui posti per disabili, in divieto di sosta. Dopo le segnalazioni giunte al comando, a metà mattina i vigili urbani hanno dato il via ai controlli in strada e in meno di un'ora hanno elevato circa 50 verbali. La maggior parte delle multe sono state fatte tra via Bonomi e via Di Biasio, poco dopo la clinica San Raffaele, dove già in passato era molto diffuso il fenomeno della sosta selvaggia. Ieri gli agenti agli ordini del comandante Pasquale Pugliese hanno elevato sanzioni agli automobilisti che avevano lasciato la vettura o in divieto di sosta o in alcuni casi sui marciapiedi.

Raid di multe anche lungo il centralissimo Corso della Repubblica dove in alcuni casi sono stati occupati anche gli stalli riservati ai disabili. Tante le sanzioni anche agli automobilisti che, incuranti della corsia ciclabile, hanno lasciato la macchina in sosta lungo il percorso dedicato alle due ruote. «Dopo alcuni giorni in cui abbiamo attenuato i controlli, abbiamo dovuto registrare ancora una volta il fenomeno della sosta selvaggia e abbiamo provveduto ad un'importante azione sanzionatoria» dice il comandante Pasquale Pugliese.

LE ARMI

Intanto la polizia locale di Cassino sta per essere investita anche di un'altra, importante novità: alcuni agenti della municipale saranno dotati di armi. Con la determina numero 874 del 21 aprile 2022, pubblicata ieri sull'albo pretorio del Comune di Cassino, il Segretario Generale nonché dirigente ad interim dell' Area Sicurezza Pasquale Loffredo, unitamente al Comandante della Polizia Locale Pasquale Pugliese hanno firmato l'atto con il quale si impegna la somma di 4.377,36 euro, attingendo alle casse comunali, per l'acquisto di armi di cui dovrà dotarsi la polizia locale.

Oltre ad alcune Beretta, gli agenti della municipale saranno dotati anche di spray al peperoncino. «Per assicurare la massima sicurezza alla cittadinanza, dobbiamo essere noi i primi ad essere in sicurezza e ad essere in grado di poterci difendere» spiega il comandante Pugliese evidenziando che già da tempo i vigili urbani nel weekend sono impegnati nel controllo del territorio anche in orario notturno e, di fatto, operano così come le altre forze dell'ordine. «Noi - aggiunge Pugliese - interveniamo in tutti quei contesti in cui è necessario essere armati per poterci difendere, bisogna qualificare il personale, altrimenti non riusciamo a garantire un buon controllo del territorio nelle ore notturne così come ci viene chiesto».

Anche l'assessore Barbara Alifuoco spiega che gli agenti «per poter garantire la massima sicurezza alla cittadinanza devono avere armi di difesa per garantire la loro incolumità ed assicurare quindi un buon servizio». I vigili verranno armati tra circa un mese, certamente prima dell'estate, perché occorrono dei tempi tecnici prima che le armi possano essere utilizzate. Ci saranno anche degli appositi corsi di formazione.

Una decisione, quella di armare la polizia locale, che era stata auspicata in passato anche dai giovani attivisti di Italexit all'indomani del paventato rischio del taglio di personale al Commissariato Cassino.