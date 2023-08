Lunedì 7 Agosto 2023, 07:40

Frosinone in allarme per gli infortuni di Caso e Harroui. Il primo non è sceso in campo con il Cosenza, sua ex squadra, per il riacutizzarsi durante il riscaldamento di un problema al ginocchio dopo un colpo preso in allenamento, mentre Harroui (il migliore in campo con un gol, un assist e un legno colpito, 6 reti totali per lui nel precampionato) è stato toccato duro da un avversario sul finire del primo tempo ed ha dovuto abbandonare il campo anzitempo e oggi, dopo gli accertamenti, se ne saprà di più.

Con una rosa ancora incompleta e gli impegni ufficiali che si avvicinano, primo tra tutti il match dei 32esimi di finale di Coppa Italia con il Pisa di venerdì allo "Stirpe", giustamente, mister Eusebio Di Francesco è preoccupato, ma comunque ha tratto aspetti positivi dai test precampionato, in attesa dei rinforzi. I giallazzurri stanno assimilando la filosofia del tecnico ex Sassuolo e Roma: una squadra votata al gioco tramite il possesso palla, le sovrapposizioni e le verticalizzazioni improvvise, che però rischia nel momento in cui l'avversario riconquista palla e riparte. Contro il Cosenza le cose migliori si sono viste nella manovra offensiva, con tante occasioni da gol create oltre le tre reti segnate e le due traverse colpite, mentre le note dolenti riguardano la fase difensiva, con i tre gol presi e la rimonta subìta dalla squadra calabrese, che dovrebbe lottare per la salvezza in Serie B. Di Francesco, nella conferenza stampa di fine gara, ha tenuto a sottolineare come i gol presi vadano imputati all'intera squadra e non al solo pacchetto arretrato.

«I gol subìti si legano ad un discorso che va inteso come difesa di squadra, dobbiamo essere più bravi a difendere non solo con i difensori ma con tutti e undici i giocatori. Soprattutto in occasione dell'ultimo gol dovevamo uscire quando l'avversario ha calciato, siamo anche vicini al 90' e certe situazioni vanno migliorate, ci stiamo lavorando» le parole del mister giallazzurro.

La dirigenza è comunque cosciente delle lacune della retroguardia canarina e il direttore tecnico Guido Angelozzi sta lavorando in questo senso in un mercato difficile, in cui anche le big della Serie A non riescono a comprare se prima non vendono uno o più pezzi pregiati.

GLI ULTIMI COLPI

Molto probabilmente gli affari migliori si faranno nell'ultima settimana di mercato, allorquando saranno state giocate già due giornate di campionato. Per rinforzare la difesa sarebbe molto vicino il brasiliano Mateus Lusuardi, classe 2004, giovane molto promettente, ma il Frosinone ha bisogno anche di un giocatore esperto. In questo senso va segnalata la voce che vorrebbe la società giallazzurra interessata al centrale tedesco (con passaporto turco) del Verona Koray Gunter, classe 1994, che fino ad ora ha collezionato ben 150 presenze in A tra Genoa, Verona e Sampdoria. Un giocatore strutturato fisicamente con i suoi 184 centimetri di altezza e che all'occorrenza può giostrare anche a centrocampo. Di Francesco lo ha allenato all'Hellas nel 2020/21. Insomma, nonostante le difficoltà di un mercato bloccato, urgono rinforzi come ha ammesso le stesso mister al termine del match con il Cosenza: «Aspettiamo che arrivino anche altri giocatori per cercare di dare maggiore qualità a questa squadra ed avere anche alternative valide in tutti i ruoli».