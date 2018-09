CASSINO

Carico di marijuana destinato al mercato dello spaccio di Cassino intercettato e sequestrato: un arresto della polizia. L'operazione antidroga è stata portata a termine dai poliziotti del commissariato, coordinati dal dirigente Raffaele Mascia, che hanno fatto scattate le manette ai polsi di un 35enne originario di Napoli, ma che da anni vive a Cassino con i suoi genitori.

Gli agenti della volante da tempo erano sulle tracce dell'uomo. In particolare tenevano d'occhio i suoi movimenti e i suoi viaggi da Napoli a Cassino e viceversa. Nella rete della polizia c'è finito nel pomeriggio di lunedì, quando gli agenti lo hanno intercettato in A1, poco prima del casello di Cassino, con la sua Renault.

Era di ritorno da Napoli: hanno perquisito la sua auto e nel bagagliaio hanno trovato una busta nera che conteneva quasi un chilo di marijuana: 985 grammi. Nel corso dei controlli gli agenti hanno scoperto che il 35enne, nel periodo estivo, vive in una roulotte a Foce Verde, in un camping, in provincia di Latina. C'è stata la perquisizione anche lì, e la polizia ha trovato altri 8 grammi di hascisc, due involucri contenenti poco meno di un grammo di cocaina, due coltelli con tracce di stupefacenti, due bilancini di precisione e cellophane per confezionare le dosi.

Per lui il Pm ha disposto gli arresti domiciliari.

AUTOSOLE, AUTO RUBATA

La polizia stradale, invece, agli ordini dell'ispettore superiore Giovanni Cerilli, sempre sulle corsie A1 ha intercettato e denunciato un ragazzo per furto. Il giovane è stato fermato all'altezza di Aquino con una Fiat Grande Punto rubata a Roma. Lui è stato denunciato e l'auto restituita al proprietario.

