Giovane sorpreso a imbrattare le colonne del porticato della Collegiata di Santa Restituta di Sora. A pizzicarlo sul fatto sono stati i carabinieri che in quel momento stavano transitando in via Lungoliri Mazzini. I militari hanno notato il ragazzo, un 25enne del posto, mentre era intento a disegnare sull'edificio. Per lui è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di cose altrui e porto ingiustificato di coltello.

