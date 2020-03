Sorpresi fuori casa senza giustificazione e operatori alimentari privi di mascherine, 24 denunce

Proseguono a ritmo serrato e senza sconti i controlli delle forze dell'ordine in provincia di Frosinone contro chi non rispetta i divieti pervisti per l'emergenza coronavirus. Nelle scorse ore sono state 24 le persone denunciate dai carabinieri.



A Sora un 47enne, giunto da pochi gionri dal Comune di Milano, è stato sorpreso dai militari dell'Arma fuori dalla propria abitazione. Sempre a Sora sono stati dunuciati altri due giovani e un uomo di Isola Liri.



A Pico, sette persone, operatori del settore alimentare, sono stati sorpresi mentre manipolavano prodotti alimentari destinati alla vendita al dettaglio, senza indossare le mascherine ed i guanti previsti, mettendo a rischio l’incolumità degli utenti.



Le altre denunce hanno riguardato i Comuni di Cassino, Sant'Apollinare, Ferentino, Casalvieri, Isola Liri, Boville Ernica e Alatri.



