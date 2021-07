Lunedì 5 Luglio 2021, 02:50

I conti migliorano e le casse comunali tirano un sospiro di sollievo.

Lo certifica la relazione, redatta dal settore Bilancio e Finanze del Comune di Frosinone, coordinato dall’assessore Riccardo Mastrangeli, sul controllo di gestione per il periodo 2018/2020 e dell’analisi (fino a maggio 2021) in termini di riscossione e di pagamenti.

Il referto sarà ora trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, analizzando, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficienza ed il livello di economicità.

Il quadro complessivo riguardante le entrate tributarie del Comune, messo a confronto con quello di città di pari ampiezza, permette all’ente di piazza VI dicembre di attestarsi, a livello nazionale, tra i comuni più virtuosi. Un risultato, questo, tanto più importante, tenendo conto del fatto che le altre amministrazioni considerate, a differenza di Frosinone, non sono vincolate agli obblighi e ai limiti imposti dalla procedura di rientro dal debito (soggetto a controllo da parte della Corte dei Conti).

«Va considerato, inoltre - spiega l’assessore Mastrangeli - che la dotazione dei Settori è stata interessata, negli ultimi anni, dalla cessazione dal servizio di numerosi dipendenti senza possibilità di nuove assunzioni, sempre in ragione della procedura di Riequilibrio Finanziario. Ora, però, nella fase finale della procedura di ripianamento del debito, dopo otto anni di azioni efficaci e puntuali, si stanno liberando nuove risorse che consentono la ripresa delle assunzioni di nuovo personale, soprattutto all’interno degli uffici tecnici e amministrativi».

I CONCORSI

Un’affermazione che, tradotta, vuol dire che a breve il Comune tornerà ad assumere.

Già, ma quanti posti verranno messi a concorso? Di che fascia?

«Al momento è difficile dirlo, perchè sarà la giunta a stabilire se è preferibile prendere dirigenti, funzionari o operai (che, costando molto meno, sarebbero molti di più)» precisa Mastrangeli.

Per la cronaca, oggi i dipendenti sono circa 200 mentre la pianta organica ne prevede 290.

«Una carenza di 90 unità è certamente eccessiva per il mantenimento dei servizi» ha denunciato la Cisl l’altro giorno.

LE ALTRE CITTÀ

Ma va anche detto che, città che contano 40-45 mila abitanti (come Frosinone) hanno molto meno personale. Il Comune di Lodi, ad esempio, ha 120 dipendenti.

Nel caso di Frosinone, invece, pesa il fatto che molti sono ex Lsu (o dipendenti di categoria B) mentre la struttura municipale, oggi, ha bisogno di funzionari e dirigenti.

In ogni modo, considerando le cifre “liberate” e, dunque a disposizione per nuove assunzioni, è prevedibile ipotizzare un ingresso di almeno 10 unità, la metà dei quali, però, destinati a funzionari (o comunque personale qualificato ed esperto in nuove tecnologie).

LE IMPOSTE

Inoltre dall’analisi dei dati forniti dall’Assessorato si evince che, per quanto riguarda le tasse comunali, si ottiene un valore complessivo di incassi nel periodo 2017 a maggio 2021 pari a 511 euro (importo maggiore rispetto all’anno precedente, pari a 497 euro) per abitante, che colloca l’Ente all’ 84° (con miglioramento rispetto al 98° posto dell’anno precedente) tra i 387 comuni.

In quanto a riscossione da recuperi, infine, Frosinone si posiziona al 35°posto. Buoni anche i piazzamenti in merito alla riscossione Imu, addizionale Irpef, imposta pubblicità e affissioni (in quest’ultimo caso, Frosinone è al 6° posto).

«Il che significa - conclude l’assessore Mastrangeli - che l’evasione è stata drasticamente ridotta; una situazione diametralmente opposta a quanto ci siamo insediati». Per cui vale il principio che, pagando tutti, si paga meno.