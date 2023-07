Giovedì 13 Luglio 2023, 08:41

Colpo di scena ieri sera al Consiglio comunale di Cassino. Giuseppe Golini Petrarcone, esponente di minoranza, ha annunciato, a sorpresa le dimissioni dall'incarico che saranno formalizzate oggi all'ufficio protocollo. Petrarcone lascia l'aula dopo 30 anni di amministratore comunale. È stato sindaco due volte, dal 1993 al 1997 e poi dal 2011 al 2016. E poi sempre consigliere sia in maggioranza che in minoranza. Anche nel 2019 si presentò come candidato sindaco con un raggruppamento di liste civiche ma non ebbe fortuna. Salera andò al ballottaggio contro Mario Abbruzzese. Anche suo padre, l'avvocato Vincenzo Golini Petrarcone era stato un attento amministratore comunale, fu in aula per 35 anni, dal 1949 al 1984. Petrarcone ha deciso di lasciare lo scranno a meno di un anno dalle nuove elezioni comunali per lasciare il posto al primo dei non eletti in una delle liste che lo appoggiavano quattro anni, ossia Armando Russo, già nelle file del Pd. L'ex sindaco ha spiegato di aver deciso di lasciare in favore di Russo anche a seguito di una promessa fattagli da tempo e poi anche perché è stato coinvolto, suo malgrado, in una inchiesta giudiziaria di cui si ritiene totalmente estraneo. Coinvolto solamente per una telefonata fatta ad un amico. Ma al di là di questo particolare Petrarcone lascia l'aula consiliare, con molto dispiacere, per rispettare gli impegni presi con Russo. Il sindaco Salera si è detto sorpreso di questa decisione, sconosciuta a tutti, e lo ha ringraziato per il lavoro svolto in 30 anni di amministratore. Ringraziamenti arrivati anche dai consiglieri Ranaldi, Terranova ed Evangelista. Il consiglio è poi proseguito con la discussione sulle interrogazioni dei consiglieri Evangelista e De Sanctis.

Quindi approvati due debiti fuori bilancio relativi alle spese legali a carico del Comune, e poi il dibattito sul programma triennale e annuale delle opere pubbliche e la variazione al bilancio di previsione. Il sindaco ha spiegato che nel programma annuale sono state inserite delle opere del Pnrr con gli incrementi dei finanziamenti relativi al rifacimento dello stadio, e dei due asili. E poi è stato specificato che l'edificio dell'ex Onmi si può demolire per far posto ad un nuovo asilo nido. Per la nuova scuola media Conte, invece, è previsto l'abbattimento e la ricostruzione ma la spesa è aumentata di due milioni di euro, passando da sette a nove milioni. E poi l'assessore Pontone rispondendo ad una interrogazione di De Sanctis ha detto che il rinnovo degli impianti della pubblica illuminazione inizierà entro settembre prossimo. La spesa annua a carico del Comune è di 858 mila euro. Il progetto di finanza prevede l'affidamento per nove anni alla società esecutrice.

Infine polemiche tra maggioranza e opposizione per l'approvazione del regolamento della Commissione locale per il paesaggio. La Commissione avrà il compito di fornire ai Comuni convenzionati i pareri paesaggistici per eventuali opere pubbliche e private di particolare interesse storico o archeologico. Per aderire gli altri Comuni dovranno approvare lo stesso regolamento dell'ente capofila che è Cassino. In questo modo i Comuni aderenti potranno avere nel giro di una settimana i pareri e quindi procedere con le costruzioni. Prima bisognava aspettare i pareri dalla Regione che arrivavano dopo mesi. Il regolamento è stato approvato con i 13 voti della maggioranza.

