Aveva il divieto di avvicinarsi alla ex compagna, l'aveva ripetutamente picchiata in passato ma la misura di "allontanamento" non gli era bastata. Così un uomo è stato arrestato a Sora da personale della Polizia di Stato per aggravamento del provvedimento già adottato nei suoi confronti, in ottemperanza alle previsioni del cosiddetto "codice rosso".

E' accusato di reiterate violenze e maltrattamenti in famiglia.