Venerdì 10 Febbraio 2023, 09:20

Parlare di bullismo non è mai semplice. Si può correre il rischio di annoiare la platea, soprattutto se è quella più giovane, degli studenti delle scuole medie ad esempio. Ma al Comprensivo I di Sora parlare di bullismo con il progetto "Move run walk against bullying" può essere davvero entusiasmante soprattutto se fatto con delicatezza e in un binomio vincente: scuola - sport. Straordinario successo per l'iniziativa messa in campo, è proprio il caso di dire, dalla squadra capitanata dalla dirigente scolastica Rosella Puzzuoli che grazie ai suoi validi collaboratori, fra tutti il professore Gianluca Carbone, è riuscita a creare un dibattito partecipato e leggero su un tema di grande attualità: il bullismo. Per farlo si è avvalsa della collaborazione di alcune tra delle realtà sportive più accreditate del territorio, quella legata al rugby rappresentato per l'occasione Federico Altobelli (per la Federazione italiana Rugby) e dall'allenatore dell'Asd Sora Rugby Massimo Sarracini e quella del pallavolo con l'Olimpia Volley Sora con il suo presidente Pietro Pugliesi e parte dello staff, tra cui l'allenatrice Anna Fabrizio.

Presente fra gli altri anche il vice questore e dirigente del commissariato di polizia Paolo Gennaccaro e in rappresentanza del Comune il consigliere delegato allo sport Naike Maltese. È stato proprio il vice questore che, con grande sensibilità, ha condiviso con i ragazzi della media Rosati la sua esperienza giovanile a scuola, ammettendo di essere stato egli stesso vittima di bullismo. Gennaccaro è entrato nel tema del giorno presentando, attraverso alcuni video, i rischi connessi anche al cyberbullismo e responsabilizzando la giovane platea sulle conseguenze di azioni spesso sottovalutate. Sull'importanza del dialogo, dell'ascolto si è soffermata la consigliera Maltese, mamma di un bimbo piccolo, che ha condiviso con i presenti le paure di madre in una società che corre veloce, sottolineando l'importanza di praticare sport per una socialità sana e che si pone dei traguardi da raggiungere, possibili solo attraverso l'impegno ed il sacrificio.

Sulla stessa scia anche gli interventi di Altobelli e Pugliesi che hanno sottolineato il ruolo primario nella crescita dei ragazzi e nella lotta al bullismo dello sport, capace di aggregare, responsabilizzare, che per molti può rappresentare una seconda casa, dove è possibile trovare persone capaci di ascoltare e tendere la mano, così come accade anche a scuola. Ed è per questo che oggi più che mai è necessario sottolineare l'importanza di fare rete fra gli enti, in primis la scuola, le istituzioni ed i servizi sociali, quindi le realtà sportive, tutti quei contesti in cui si sviluppa la socialità. Non esistono protocolli o ricette contro il bullismo ma, come hanno sottolineato durante il convegno, "la violenza è l'argomento di chi non ha argomenti". Ed è per questo che bisogna fornire ai giovani più strumenti possibili e più occasioni di incontro e di dialogo.