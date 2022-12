Danneggiati alcuni allestimenti nel centro storico di Sora. I vandali hanno agito nella notte nei vicoli tra via Branca e via San Silvestro dove sobo state collocate alcune statue a grandezza naturale realizzate per la kermesse "La strada dei presepi".

Rabbia da parte degli organizzatori e dei residenti che chiedono controlli. Un atto ignobile su cui si cercherà di fare chiarezza.