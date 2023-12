Ubriaco, picchia moglie e figlio: arrestato dai carabinieri. Ennesimo caso di violenza

La telefonata al 112 è stata provvidenziale. L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia è stato bloccato dall'arrivo dei carabinieri che hanno arrestato un uomo di 43 anni e soccorso la moglie di 42 e il figlio di 19. E' accaduto ieri sera nel circondario di Sora. A tutela delle vittime i carabinieri hanno ritenuto di non fornire ulteriori particolari.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, madre e figlio hanno tentato di ribellarsi ricorrendo prima all’intervento dei familiari che abitano nei pressi e poi, proprio per ferma volontà di questi, alle forze dell’ordine.

L’uomo, portato presso la caserma del comando compagnia di Via Barea, a Sora, «ha continuato nel suo atteggiamento violento, tanto che più volte i militari hanno dovuto gestirne il comportamento per evitare di essere aggrediti a loro volta. È stato arrestato perché il quadro emerso dalle dichiarazioni assunte delineava condotte plurime nel tempo di atti maltrattanti, ancorché la vittima, le vittime, hanno fatto molta fatica a raccontare tutti gli episodi, probabilmente non li hanno raccontati tutti».

Le indagini e gli accertamenti della Procura della Repubblica di Cassino, sono tutt’ora in corso. L'invito che arriva dall'Arma è quello di segnalare immediatamente ogni minimo cenno di violenza.