Sora, Travolta da uno scooter, grave una donna

Un gravissimo incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in Viale San Domenico a Sora. Ferita in maniera grave una donna che dopo essere stata investita da uno scooter è stata soccorsa dal 118. Vista la gravità delle ferite riportate è stata attivata anche una eliambulanza che l'ha trasferita in prognosi riservata in un ospedale della capitale. Sul posto i carabinieri del radiomobile della compagnia di Sora per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.