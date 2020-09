Un furto è stato messo a segno questa sera in via San Marciano a Sora ed almeno uno quello tentato in via Cellaro. Alcuni residenti hanno gridato ed hanno messo in fuga un gruppo di malviventi con il volto travisato da passamontagna che sono fuggiti passando sui binari della ferrovia. Sul posto i carabinieri della radiomobile della compagnia di Sora. Paura tra la gente che torna a vivere l'incubo dei furti vissuto mesi fa, prima dell'emergenza coronavirus quando, a seguito di una anomala ondata di colpi messi a segno sempre lo stesso quartiere, vennero organizzate ronde notturne. Indagini in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA