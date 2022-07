Sora, tir perde il carico in curva: disagi sulla tangenziale

Un tir perde il carico mentre effettua una curva. È accaduto a Sora oggi 27 luglio lungo la trafficata via San Domenico, nei pressi della rotatoria che conduce alla tangenziale Schito Colle D'Arte. Diverse lastre imballate, presumibilmente di siporex o di un materiale plastico, sono finite in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente in quel momento il tir non era preceduto da alcun veicolo. Il traffico è attualmente paralizzato e si cammina a rilento, si attende la rimozione del carico.