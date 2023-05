Sora, camion perde il carico: disagi alla coircolazione lungo la tangenziale Schito-colli D’Arte

Decine e decine di bottiglie sull’asfalto. Un camion ha perso il carico questa mattina lungo la tangenziale Schito-colli D’Arte, nel tratto di via di Villa Carrara. Pesanti disagi alla circolazione stradale che ha subito rallentamenti. Non è la prima volta che accade sulla strada che collega la Cassino-Avezzano a quella per Frosinone.