Due studentesse del Liceo Classico Simoncelli di Sora saranno premiate domani, sabato 18 maggio, presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati come vincitrici del concorso “La Società della Conoscenza”, indetto dal Rotary Club Roma distretto 2080, in collaborazione con i Rotary Club Castelli Romani e Roma Cassia e, appunto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, sul tema “L’infinito in fisica, matematica e letteratura”. Si tratta di Allegra Costantini e Melissa Sabatini. La prima si è classificata al primo posto assoluto con la realizzazione di un sito web intitolato «Apeiron» («infinito» in greco), dedicato alla storia del concetto di infinito. La seconda invece ha conquistato la piazza d’onore con un originale video in cui fa chiacchierare due popolari personaggi dei fumetti americani, Tony Stark (più noto come Iron man) e Bruce Banner (per tutti Hulk) con il più «tradizionale» Capitano Nemo. Oltre al premio che riceveranno domani, le due alunne del liceo sorano hanno avuto nelle scorse settimane la possibilità di visitare il CERN di Ginevra, accompagnate dalla professoressa Alessandra Biancale; ed hanno potuto conoscere personalmente la Dott.ssa Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN.