Sora - Storie di tortura: dibattito con Guglielmo Mollicone, Maria Tuzi e Ilaria Cucchi, tre vite unite dalle tragedie

Guglielmo Mollicone, Maria Tuzi e Ilaria Cucchi. Tre vite, tre storie, tre famiglie unite da un filo rosso: la ricerca della verità e della giustizia. Di loro e con loro si è parlato venerdì sera nel corso di un dibattito organizzato al "DeLiri caffè bistrot" di Sora da Rifondazione Comunista col segretario provinciale Paolo Ceccano, con il segretario cittadino Luigi Pede e il rappresentante nazionale del Prc Maurizio Acerbo. Nel corso dell'incontro sono state ripercorse le principali tappe di due casi di cronaca nera ancora da chiarire fino in fondo, ile la. A legare il giallo di Arce al caso del geometra romano è soprattutto il luogo in cui sono avvenute le "torture", ossia una caserma dei Carabinieri che rappresenta un porto sicuro, un luogo in cui trovare sostegno, un punto di riferimento ma che nei casi in questione è stato il teatro di due morti violente. Ad unire le storie di Serena, Santino e Stefano è la sete di verità e non giustizialismo o caccia alle streghe: "Ledevono essere eliminate ma il servizio reso dall'Arma rimane indiscusso", ha detto più volte il padre di Serena Mollicone che non punta l'indice contro l'istituzione ma contro coloro che hanno taciuto o mentito: «Serena è stata torturata. I segni, che non sono stati visti durante l'autopsia sono stati invece isolati dalla professoressa Cattaneo. Avevo promesso a Serena che non l'avrebbero più toccata ma quella promessa l'ho infranta quando ho fatto riesumare il suo corpo e ho fatto bene. Ora siamo vicini alla verità. Ci sono voluti 17 anni e il coraggio di persone perbene per arrivare ad essa».«Mio padre non si è ucciso e ora più che mai bisogna conoscere la verità per Serena, per papà, per Stefano e per tutti i cittadini», ha aggiunto Maria Tuzi che ha sempre dubitato sulla tesi del suicidio di suo padre, il«Attraverso Stefano vogliamo dare un nome a tutti gli ultimi che non hanno voce - ha detto infinein collegamento telefonico con Sora -, perché gli ultimi potremmo essere tutti noi, nessuno escluso». Al dibattito era presente anche, segretario nazionale del Prc: "È tortura chiunque la commetta. Non devono esistere isole d'impunità in ogni articolazione dello Stato. Dobbiamo sempre combattere le ingiustizie da qualunque parte arrivino, con o senza divisa".