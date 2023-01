Sora, sorpreso alla guida ubriaco: patente ritirata e auto sequestrata

Le festività natalizie sono occasione di aggregazione per divertirsi e stare insieme e proprio per garantire ulteriormente la sicurezza dei cittadini in questo periodo, la Polizia ha alzato il livello di attenzione sulle strade e autostrade per evitare che momenti di festa possano trasformarsi in tragedie.

Nella notte di Capodanno, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un automobilista il quale sottoposto ad alcoltest è risultato positivo con un valore di gran lunga superiore ad 1,5 g/l.

All’uomo oltre al ritiro della patente per la sospensione e alla decurtazione di 10 punti guida, è stata sequestrata l’auto per la successiva confisca.

Inoltre, gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno ritirato 5 patenti di guida a degli automobilisti, che transitavano sulla corsa di emergenza dell’ autostrada A1, senza giustificato motivo, al fine di agevolarsi sul flusso veicolare fermo a seguito di un sinistro stradale.