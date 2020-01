Grave guasto alla rete idrica in via Conocchia a Sora. Un getto d'acqua alto oltre 10 metri ha allagato l'intero quartiere di Pontrinio: proteste e disagi per decine di famiglie. Nei giorni scorsi il Comune di Sora aveva comunicato che l'Acea avrebbe effettuato dei lavori nella giornata di oggi sulla rete idrica e che per questo alcune abitazioni sarebbero rimaste senza acqua per alcune ore, in particolare in via Roma, via Piemonte e via La Pietra. Solo che, del tutto inaspettatamente, si è verificato il guasto in una zona periferica della città, Dove sorgono le palazzine Ater. La pressione dell'acqua era talmente forte che ha rotto lasfalto creando un vero e proprio geyser visibile a distanza. L'Acea si è prontamente attivata anche se il guasto appare piuttosto serio. © RIPRODUZIONE RISERVATA