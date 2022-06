Sora, ruba al supermercato e fugge passando sul ponte pericolante

Ladro impavido fugge attraversando il ponte lamellare pericolante. È accaduto questa mattina a Sora in pieno centro. Pochi minuti prima l'uomo aveva rubato alcuni prodotti all'interno del supermercato che sorge in Lungoliri Cavour. Se ne è accorto un addetto alla cassa che ha iniziato ad inseguirlo. Il ladro sprezzante del pericolo ha scavalcato la recinzione posizionata anni fa per interdire l'accesso ai pedoni e oltrepassando il fiume ha raggiunto il quartiere di San Rocco dove ha fatto perdere le sue tracce. Sono state avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine, visionando anche le telecamere di sorveglianza poste all'ingresso del supermercato.