Sono ripresi ieri mattina i lavori di demolizione all’interno dell’area dell’ex mattatoio per la realizzazione della scuola innovativa firmata Renzo Piano. Buone notizie anche sul fronte sanitario con lo stanziamento di 5 milioni di euro che la regione ha destinato al potenziamento del Polo oncologico del Santissima Trinità di Sora. Le ruspe si sono messe in azione di buon mattino ed il cingolio dei mezzi meccanici ha attirato su via Napoli numerosi cittadini. Tutto è ripartito da dove era stato interrotto, prima che l’emergenza COVID-19 fermasse i lavori ma non la voglia di vedere al più presto in città , nel rione Napoli,buna struttura all’avanguardia, un progetto pilota straordinario che può fare della città di Sora un modello a livello nazionale e non solo per ciò che riguarda l’edilizia scolastica. “Sono davvero molto contento di questa ripartenza - ha detto il sindaco Roberto De Donatis -. Si tratta di importanti lavori di demolizione e si inizia a vedere il cantiere pulito, con un’idea più chiara dello spazio urbano su cui sorgerà la scuola. C’è ancora molto da fare, sia in termini progettuali che di cantiere. Sono in costante contatto con i progettisti della scuola e con lo staff di Casa Italia per ciò che riguarda la palazzina adiacente in uno spirito di coordinamento che è tipico del modus operandi del senatore Piano. Tutto procede, se pur con l’evidente lentezza causata dalla pandemia, ma l’importante è ripartire”. Per quanto riguarda invece l’ospedale di Sora è notizia di ieri di un piano straordinario di investimenti da circa 110 milioni di euro che, attraverso la realizzazione di 18 interventi sull’intero territorio, cambierà e renderà sempre più moderna la sanità laziale. In particolare a Frosinone per l’Ospedale SS. Trinità di Sora è previsto il potenziamento del polo oncologico, la sicurezza antincendio e l’acquisto di una gammacamera e un acceleratore. “Un impegno concreto per migliorare e ammodernare i nostri ospedali e le nostre strutture” ha detto l’Assessore regionale alla Sanità D’Amato. “La Regione Lazio continua ad avere molto a cuore la Sanità del Frusinate”, commenta il direttore sanitario della Asl di Frosinone Patrizia Magrini che ribadisce come il previsto finanziamento di circa 5 milioni di euro renderà possibile non solo un ammodernamento del S.S. Trinità di Sora, ma anche una sempre maggiore caratterizzazione del Polo Oncologico di riferimento con l'Acceleratore lineare, evitando così il rischio di blocco per vetustà degli apparecchi della essenziale Radioterapia e, con la Gammacamera, il potenziamento della Medicina Nucleare.