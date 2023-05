Sora, proposta di matrimonio in corsia dopo un parto gemellare

Proposta di matrimonio in corsia. Momenti di gioia infinita per una mamma di Boville protagonista di una vera e propria favola nei giorni scorsi all’ospedale civile Santissima Trinità di Sora. La donna, 33 anni, ha prima partorito i suoi due gemelli, poi ha ricevuto la proposta di matrimonio. Era il 16 maggio scorso. La giovane era da poco uscita dalla camera operatoria del nosocomio dove alle 9,24 aveva dato alla luce i suoi attesi gemelli, Tommaso e Sara. Giusto qualche minuto per riprendersi e tornare in reparto per ricevere l’abbraccio del papà e poco dopo la richiesta di matrimonio: «Mi vuoi sposare?». Il sì tra le lacrime di gioia. Tanta commozione anche fra il personale sanitario.