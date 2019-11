© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il giorno del verdetto finale per gli studenti che si sono cimentati nel concorso nazionale giornalistico e letterario “Scorrendo con il Liri - la via dell’acqua tra sport e cultura”.Domani, 23 novembre, alle 11, presso l’auditorium “V. Gioberti” del liceo linguistico e delle scienze umane di Sora, diretto dalla prof.ssa Clelia Giona, alla presenza di autorità e di ospiti d’eccezione, si svolgerà la cerimonia di premiazione. Il concorso, riservato agli studenti residenti in Italia e frequentanti la scuola media e superiore, si caratterizza per la specificità del tema: il running. La competizione letteraria cui hanno partecipato gli alunni è stata ideata dall’esperta di scrittura creativa e animazione alla lettura, Maria Debora Bovenga, su mandato dell’associazione “Scorrendo con il Liri”, «allo scopo di favorire la produzione giornalistica di contenuto sportivo e di promuovere un genere narrativo poco divulgato come il “Racconto sportivo”, proprio sul tema “corsa”, intesa anche come metafora di vita».La Presidenza del Consiglio dei ministri anche quest’anno ha confermato la vicinanza al contest nazionale giornalistico-letterario e ha concesso, come per l’edizione 2018, l’alto patrocinio, che si aggiunge a quelli delle Regioni Lazio e Abruzzo, della Provincia di Frosinone e di numerosi Comuni.Presidente della giuria che ha valutato gli elaborati è Marco Marchei, marchigiano di nascita, ma milanese d’adozione, maratoneta, già atleta olimpico e oggi giornalista sportivo, che per lungo tempo è stato anche direttore della rivista nazionale di settore, dedicata agli appassionati di running, “Runner’s world”.