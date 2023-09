Sora, picchia il padre e poi aggredisce i carabinieri: arrestato un trentenne

Un uomo finisce in Pronto Soccorso dopo essere stato colpito con calci e pugni dal figlio per una banale disputa di parcheggio. Durante l’azione violenta il ragazzo si appropria anche del cellulare e una di un collana in oro che il padre portava al collo. Rintracciato nei pressi di un bar dai Carabinieri. L’invito da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile a fornire i documenti ed a seguirli presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Sora per la sua identificazione, ha provocato una reazione violenta, minacciosa e ingiuriosa nei confronti dei militari. Ne è scaturita una colluttazione, subito sedata. I militari dopo averlo bloccato lo hanno arrestato per minacce, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui gli arresti domiciliari.