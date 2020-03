© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha preso servizio oggi, presso il Comune di Sora, il nuovo Dirigente/Comandante della Polizia Locale Dott. Paolo Rossi. Dopo la firma del contratto il Dott. Rossi è stato ricevuto ufficialmente dal Sindaco Roberto De Donatis alla presenza del Segretario Generale Dott.ssa Marina Saccoccia e di numerosi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.“Ringrazio il Sindaco Roberto De Donatis e le Amministrazioni Comunali di Sora e di Pomezia. Sono molto felice di essere, da oggi, al servizio della comunità e del territorio sorano. Cercherò la vicinanza con la cittadinanza, ascoltandone le istanze conformemente all’indirizzo politico dell’Amministrazione Comunale. Nei prossimi giorni, dopo avere conosciuto il personale, provvederò alle dovute presentazioni istituzionali con le altre Forze di Polizia del territorio. Chiederò, inoltre, un incontro al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per recepirne gli indirizzi per quanto riguarda l’attività di Polizia Giudiziaria. Cercherò di svolgere il mio ruolo a servizio dei cittadini sorani” ha dichiarato il Dott. Rossi.Brillante il curriculum del Dott. Rossi che vanta una decennale esperienza nel ruolo di Vice Comandante presso il Comune di Pomezia. Ha conseguito le lauree in Giurisprudenza ed in Scienze della Pubblica Amministrazione, il Master Universitario di II livello in “Diritto del Minore” ed è abilitato all’esercizio della professione forense.Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Roberto De Donatis e dal Consigliere delegato alla Polizia Locale Francesco De Gasperis: “Diamo il benvenuto al Dott. Rossi presso il nostro Ente, nell’auspicio e certezza che saprà dare un grande contributo al funzionamento della macchina amministrativa, forte di esperienza e competenze acquisite sul campo”.