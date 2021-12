Sora, si è spento in ospedale l'ex assessore Umberto Geremia. Il cordoglio del sindaco

È venuto a mancare oggi 5 dicembre, presso l’ospedale “Spaziani”, Umberto Geremia, per tutti il "King", affermato professionista ed ex assesore di Sora. «Ci stringiamo commossi alla famiglia Geremia, in particolare, a Floriana De Donatis, moglie di Umberto, ed ai loro figli Giulia e Fabrizio - dichiara il sindaco Luca Di Stefano - Geremia è stato più volte a rivestire il ruolo di assessore comunale con deleghe importanti come quella al bilancio, al commercio ed alle politiche culturali. Ha sempre lavorato con passione e perizia. Senza retorica possiamo affermare che con Geremia se ne va un pezzo importante della storia politica di Sora».

