Domenica 9 Ottobre 2022, 07:53

Marciapiedi dissestati e tombini aperti, quando camminare in città diventa un pericolo. Si moltiplicano le segnalazioni - è probabilmente anche le denunce - a Sora dopo alcuni sinistri avvenuti a causa di camminamenti sconnessi. Uno di essi, in particolare, sta creando più di qualche problema. Si trova in Lungoliri Simoncelli, sono state almeno tre le persone che nell'ultima settimana sono inciampate rovinosamente procurandosi traumi ed escoriazioni. Per una di loro, un'anziana, è stato necessario chiedere l'intervento di una ambulanza del 118 che l'ha soccorsa e trasportata all'ospedale Santissima Trinità. Un altro malcapitato è un giovane, anche lui di Sora, che si è sfogato sui social network raccontando la disavventura.

I problemi sono legati ad un dislivello di circa 4 centimetri che, però, non è assolutamente visibile dal pedone che facilmente vi inciampa finendo a terra. Il Comune è stato informato ma per il momento non ha ancora provveduto a ripristinare i marciapiedi: l'insidia quindi tuttora incombe. «Una povera anziana è finita in ospedale - lamenta un residente - che cosa altro deve succedere affinché venga sistemato?».

Si aggiunge che non sono gli unici marciapiedi ad avere bisogno di manutenzione. Purtroppo, in città, in diverse zone del centro e della periferia sarebbe auspicabile un intervento di manutenzione e messa in sicurezza anche per evitare il verificarsi di altri sinistri che, come noto, causano anche un danno economico alle casse del Comune costretto a risarcire coloro che, dopo essere rimasti vittime di incidenti, denunciano l'Ente di corso Volsci. Stesso problema anche per alcuni tombini che versano in condizioni a dir poco disastrose che potrebbero rappresentare un pericolo per i pedoni, specie se anziani, ma anche per gli automobilisti.

In particolare, i tombini segnalati si trovano in Via Cattaneo, all'incrocio tra via C. Balbo e via G. Mameli, in Lungoliri Simoncelli (direzione Ponte di Napoli) e in località Agnone Maggiore. Sono stati resi visibili attraverso il posizionamento di nastri e segnali di pericolo ma urge la loro sistemazione. Per questo motivo, si auspica un pronto intervento da parte degli organi preposti per il ripristino delle condizioni ideali affinché non sia messa a rischio l'incolumità di chi si trova a transitare in quelle strade.

INTERVENTI DI PULIZIA

Intanto a proposito di sicurezza e strade il comune in vista della stagione delle piogge' insieme ad Ambiente e Salute ha disposto gli interventi e per scongiurare allagamenti di strade, piazze, locali, scantinati che si rinnovano spesso in coincidenza con acquazzoni e nubifragi, bombe d'acqua comprese. Fra le realizzazioni affidate agli operai della manutenzione guidata dall'assessore Francesco De Gasperis e della municipalizzata condotta da Antonio Mele, figurano la pulizia delle caditoie e delle cunette in modo da ripristinare il deflusso dell'acqua piovana sgombrandole da terriccio, fogliame, rifiuti e detriti. Roberta Pugliesi