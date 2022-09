Lutto nella famiglia Tatangelo, dopo il cordoglio arrivano i ringraziamenti

Un affetto ed una vicinanza sinceri ed forti. La città di Sora si è stretta in un abbraccio ideale alla famiglia Tatangelo dopo la scomparsa della signora Palmira Vinci. Oggi pomeriggio si sono svolti i funerali, sobri e toccanti. Il papà di Anna Tatangelo e marito di Palmira, Dante, ha manifestato il desiderio a nome di tutta la famiglia di ringraziare coloro che in queste ore hanno condiviso il grande dolore dando conforto e sostegno: i parenti, gli amici, le forze dell'ordine che con discrezione hanno agevolato il passaggio del feretro, e la stampa. Un ringraziamento anche a tutti i cittadini che hanno avuto un pensiero commosso per la mamma dell'artista sorana.