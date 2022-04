Sora, ladro in fuga sperona l'auto dei carabinieri: arrestato

Malvivente in fuga sperona l'auto dei carabinieri. Finisce in manette un uomo di Fontana Liri, già noto alle forze dell'ordine. È accaduto nella notte tra Sora, dove è iniziato l’inseguimento a seguito dell’allarme lanciato per un furto, ed Alvito dove l'inseguimento si è concluso con un violento incidente tra i carabinieri ed il fuggitivo. Leggermente contusi gli uomini dell’arma che, però, sono riusciti a mettere le manette ai polsi dell’uomo. Sono in corso tutti gli accertamenti per accertare la condotta dell'arrestato che, certamente, dovrà rispondere di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.