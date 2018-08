di Roberta Pugliesi

Investito dall'auto guidata dal fratello: versa in gravi condizioni un uomo di Sora. La tragedia familiare è accaduta ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, in via Vicenne, a poche decine di metri dal supermercato Conad di viale San Domenico. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembrerebbe che uno dei due fratelli - F.P.- queste le sue iniziali - al culmine dell'ennesima lite, abbia travolto con la sua vettura il fratello - P. V. - che si trovava dinanzi la sua abitazione. I presenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che hanno soccorso l'uomo riverso a terra in condizioni apparse subito serie. I sanitari lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Trinità dove i medici hanno prestato le prime cure ed effettuato gli esami diagnostici. Sul luogo del sinistro, dove pare che vi fossero anche altre persone, sono arrivati i carabinieri della radiomobile della compagnia di Sora che hanno fermato l'investitore e lo hanno condotto presso la caserma di Lungoliri Matteucci.

I Militari del capitano Iacovacci hanno ascoltato l'uomo cercando di capire e ricostruire cosa sia accaduto e se si sia trattato di un gesto deliberato, come si ipotizza, o meno. Intanto, dopo aver avviato immediatamente gli accertamenti, è stato predisposto il sequestro del veicolo che ha investito l'uomo. C'è da dire che non corre buon sangue tra i due fratelli, almeno stando a quanto riferito anche da alcuni conoscenti e vicini di casa. I due più volte si sono recati in pronto soccorso per curare le ferite dovute a liti violente sfociate in aggressioni. I vicini di casa riferiscono di una situazione di tensione, forse legata a motivi familiari o di natura economica; di certo si tratta dell'episodio più grave di una scia comunque di liti quasi quotidiane. È plausibile che nei confronti del fratello che era bordo della vettura che ha travolto il familiare vengano adottati i provvedimenti del caso.

Mercoledì 22 Agosto 2018



