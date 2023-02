Sora, travolto da un'auto mentre porta a spasso il cane: cinquantenne in gravi condizioni

Investito da un’auto mentre porta spasso il cane. È successo questa sera intorno alle 21 in via in Barca San Domenico a Sora. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sulla cinquantina, sarebbe stato travolto pare mentre stava portando a spasso il suo cagnolino. L’impatto con il veicolo lo avrebbe fatto cadere sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno subito compreso la gravità della situazione e richiesto l’intervento di un’eliambulanza per trasferire il ferito in una struttura più attrezzata a Roma. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sora per i rilievi ed i Vigili del Fuoco giunti dal vicino distaccamento.