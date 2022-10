Domenica 16 Ottobre 2022, 09:33

Indagini ed accertamenti dopo la maxi rissa scoppiata nella tarda serata di venerdì a Sora nella centralissima piazza Santa Restituita. Otto, forse nove uomini, si sono resi protagonisti di un violento e gravissimo episodio davanti alla chiesa. A darsele di santa ragione dapprima due persone, pare uno extracomunitario e l'altro del posto. Poi sono intervenuti gli amici dell'uno e dell'altro e la lite è sfociata in una rissa a suon di calci e pugni. Le grida hanno attirato l'attenzione di alcune persone che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che sono arrivate pochi minuti dopo sul posto. A quel punto però più di qualcuno si è dato alla fuga mentre altri sono stati soccorsi. Due, in particolare, hanno riportato maggiori ferite e sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità. Se la caveranno con una prognosi di alcuni giorni.

A quel punto sia i carabinieri della locale Compagnia che gli agenti del commissariato di polizia, che procede, hanno identificato alcune delle persone coinvolte. Sembra che si tratti di alcuni ragazzi di Sora, già noti alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ed alcuni stranieri. Non sono ancora chiari i motivi che abbiano scatenato la rissa, forse questioni legate alla droga. Non si esclude nessuna pista. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di videosorveglianza poste nella zona per cercare di ricostruire dettagliatamente quello che è accaduto e risalire all'identità di tutte le persone coinvolte. Non si esclude che possano essere adottati provvedimenti nei confronti di qualcuno.

LA MOZIONE E I MALUMORI

Purtroppo si tratta solo dell'ultimo episodio che avviene in pieno centro storico e tra l'altro proprio nel giorno in cui la consigliera Manuela Cerqua ha presentato una mozione sulla sicurezza da discutere nel prossimo Consiglio comunale. «Il centro storico è terra di nessuno - lamenta un commerciante - Quasi ogni sera c'è una rissa. E poi spaccio, delinquenza, disordine, le strade sono indecorose. Ci sono pochi controlli e non sono sufficienti perché puntualmente anche persone che vengono denunciate o arrestate tornano negli stessi luoghi a compiere le medesime azioni. Ma la vergogna è che questo avviene in piazza Santa Restituta dove ci sono bambini e famiglie, bar e negozi. Una volta era il salotto di Sora ora è diventato uno dei luoghi più pericolosi». Questo è solo uno dei tanti sfoghi che si leggono sui social. In effetti è già da tempo che si discute di questo problema, al punto che si è ravvisata la necessità di portare all'attenzione del Consiglio comunale l'argomento. Tra le zone calde la piazzetta Alberto La Rocca, dietro la piazza, via Vittorio Emanuele, piazza Mayer Ross, i vicoli. E la speranza è che il primo cittadino recepisca l'invito della consigliera Cerqua e porti in consiglio comunale la mozione per trovare strategie comuni e per farsi che uno dei luoghi più belli della città torni ad essere vissuto in totale tranquillità.

Roberta Pugliesi

