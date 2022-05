Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12:30 di oggi, domenica 29 maggio, a Sora nei pressi della rotatoria di viale San Domenico. A scontrarsi un uomo in sella ad uno scooter di grossa cilindrata ed una vettura. È stato lui ad avere la peggio. S,ono intervenuti carabinieri, polizia stradale e personale dell'Ares 118. Vista la gravità delle ferite riportate è stato trasferito in eliambulanza in un ospedale della capitale.