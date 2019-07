Sora - Incendio alla Gea di San Vincenzo, la nube nera copre la città. Il sindaco: "Chiudete le finestre ed i condizionatori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio nel sito di smaltimento rifiuti Gea di San Vincenzo Valle Roveto: la nube nera arriva fino a Sora. Ed il sindaco Roberto De Donatis nella notte emana un'ordinanza per salvaguardare l'incolumità pubblica. Il primo cittadino invita "tutta la popolazione a titolo precauzionale di tenere chiusi gli infissi di civili abitazione, uffici e attività commerciali e disattivare gli impianti di aerazione forzata e di condizionamento fino a cessata allerta". L'incendio era divampato nel pomeriggio di ieri ma solo nella tarda serata e nelle ore notturne la nube nera è arrivata in città spinta dai venti, costringendo il sindaco ad adottare il provvedimento urgente. "Il regime dei venti - ha spiegato De Donatis - ha modificato la direzione di spostamento della nube derivante dall'incendio dell'impianto di trattamento rifiuti di Balsorano che sta interessando la zona nord del nostro comune spostandosi verso il centro". E per i cittadini sorani, che già a partire da ieri sera avevano avvertito un odore molto acre nell'aria e visto nel cielo una nube scura, hanno avuto la preoccupante comunicazione. Arpa Abruzzo ha predisposto le analisi sui fumi prodotti e nelle prossime ore si avranno notizie più certe sulla tipologia ed eventuale tossicità dei fumi.