di Roberta Pugliesi

Incendiata l'auto del consigliere regionale Loreto Marcelli. Inquietante episodio quello accaduto a Sora nella notte, poco prima delle ore 2. Indagano i Carabinieri che non escludono alcuna ipotesi. Il consigliere pentastellato si dice preoccupato per l'episodio ma rassicura: "Non ho ricevuto alcuna minaccia". Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento le fiamme ed i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Sora che hanno avviato tutti gli accertamenti per capire la matrice del rogo. La vettura è stata sottoposta a sequestro. Il Movimento 5 Stelle Lazio, attraverso la sua pagina Facebook ha espresso vicinanza alla famiglia Marcelli ed al consigliere: "Confidiamo nell'attività di verifica delle Autorità competenti, sperando che fatti del genere non si ripetano mai più e che i responsabili del gesto siano individuati al più presto e assicurati alla giustizia. A Loreto vanno tutta la nostra solidarietà e vicinanza, oltre che il nostro affettuoso abbraccio".

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18



